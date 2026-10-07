Подробиці повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ураження пунктів управління та бази безпілотників

Українські підрозділи атакували об'єкти як на території Росії, так і на тимчасово окупованих землях України. Наразі ступінь завданих збитків російському військово-повітряному об'єкту у Брянській області уточнюється.

Окрім атакованого аеродрому, у районі населеного пункту Гриньово Брянської області підрозділи Сил оборони уразили станцію радіоелектронної боротьби противника. Окрім цього, в районі Еліонки цієї ж області удару зазнала російська радіолокаційна станція.

У районі тимчасово окупованого Донецька українські сили уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російських загарбників. Водночас підрозділи ЗСУ завдали ударів по пунктах управління БпЛА в районах Білоцерківки та Кам'янки Запорізької області.

Командно-спостережні пункти російських військ було уражено в районах Українська, Курахівки та Гірника Донецької області. Сили оборони продовжують виводити з ладу систему управління окупаційних військ на східному напрямку.

Удари по тиловій логістиці на Луганщині

На тимчасово окупованій території Луганської області українські військові завдали влучних ударів по тиловому забезпеченню ворога. У районі Криничного уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу окупантів.

Ще один логістичний об'єкт загарбників знищено в районі Кондрючого, де під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів. Сили оборони України продовжують планомірно нищити військові об'єкти противника.

До того ж, країна-агресорка зазнає втрат і у живій силі. Так, українські артилеристи ліквідували командира 11-го танкового полку Росії, майора Олексія Караваєва, з позивним "Отець", під час його поїздки на передові позиції на Харківщині. Загалом же, за добу ЗСУ знищили ще 1 690 окупантів.