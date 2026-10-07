Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 545 950 осіб. Генеральний штаб ЗСУ підбив підсумки "успіхів" Росії до 74-річчя диктатора Путіна.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення до 7 жовтня 2026 року втрати країни-терористки складають:

особового складу – близько 1 545 950 (+1 690) осіб;

танків – 12 396 (+0);

бойових броньованих машин – 25 498 (+4);

артилерійських систем – 50 836 (+51);

РСЗВ – 2 192 (+8);

засобів ППО – 1 690 (+2);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 551 876 (+1890);

наземних робототехнічних комплексів – 2 878 (+12);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 159 128 (+577);

спеціальної техніки – 4 800 (+5);

крилатих ракет – 5 126 (+0).

Розв'язавши найбільшу війну на континенті з часів Другої світової, російський диктатор з кожним новим роком підводить свою країну ближче до прірви, а себе – до звалища історії. Продовжуємо боротьбу з агресором заради справедливого і тривалого миру в Україні,

– зазначили у Генштабі.

До слова, українські артилеристи ліквідували командира російського 11-го танкового полку майора Олексія Караваєва з позивним "Отець". Російський офіцер загинув під час інспекційної поїздки на передові позиції окупантів на Харківському напрямку.