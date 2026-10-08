В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 547 780 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по 8 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 547 780 (+1 830) человек;

танков – 12 399 (+3);

боевых бронированных машин – 25 502 (+4);

артиллерийских систем – 50 883 (+47);

РСЗО – 2 194 (+2);

средств ПВО – 1 692 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 553 578 (+1 702);

наземных робототехнических комплексов – 2 890 (+12);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 159 795 (+667);

специальной техники – 4 806 (+6);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери России / Генштаб