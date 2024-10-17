Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир "Мы-Украина" командира экипажа БпЛА "Кара небесная” 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Андрея Отченаша. По его словам, на Лимано-Бахмутском направлении ситуация остается напряженной.

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Враг штурмует Бахмутское направление

Андрей Отченаш заметил, что российская пехота несет огромные потери, но и одновременно продолжает идти на штурм с использованием техники. Добавляет, что штурмовые действия активизировались именно сейчас, ведь оккупанты планируют до наступления холодов и бездорожья получить хотя бы какой-то тактический успех.

Однако их усилия практически напрасны. За прошлый месяц мы уничтожили более 25 единиц техники врага, и, несмотря на это, противник продолжает механизированные штурмы,

– сказал он.

Ежедневные потери российской пехоты

Командир подчеркнул, что российские войска пытаются занять наблюдательные пункты, но несут серьезные потери. В частности, среди пехоты, которая погибает десятками ежедневно.

Ежедневно на наши позиции наступают 20-30 российских военных, иногда с техникой, артиллерией и FPV-дронами. Несмотря на успехи в уничтожении вражеских укреплений, наши силы вынуждены отступать на новые позиции,

– рассказал Отченаш.

Он также отметил, что несмотря на штурмовые действия оккупантов, украинские военные продолжают удерживать позиции на Бахмутском направлении, нанося российским силам значительные потери.