Про це розповідає 24 Канал з посиланням на ефір "Ми-Україна" командира екіпажу БпЛА "Кара небесна” 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Андрія Отченаша. За його словами, на Лимано-Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою.

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Ворог штурмує Бахмутський напрямок

Андрій Отченаш зауважив, що російська піхота зазнає величезних втрат, але й водночас продовжує йти на штурм з використанням техніки. Додає, що штурмові дії активізувалися саме зараз, адже окупанти планують до настання холодів та бездоріжжя отримати хоча б якийсь тактичний успіх.

Однак їхні зусилля практично марні. За минулий місяць ми знищили понад 25 одиниць техніки ворога, і, незважаючи на це, противник продовжує механізовані штурми,

– сказав він.

Щоденні втрати російської піхоти

Командир підкреслив, що російські війська намагаються зайняти спостережні пункти, але зазнають серйозних втрат. Зокрема, серед піхоти, яка гине десятками щодня.

Щодня на наші позиції наступають 20-30 російських військових, іноді з технікою, артилерією та FPV-дронами. Незважаючи на успіхи в знищенні ворожих укріплень, наші сили змушені відступати на нові позиції,

– розповів Отченаш.

Він також наголосив, що попри штурмові дії окупантів, українські військові продовжують утримувати позиції на Бахмутському напрямку, завдаючи російським силам значних втрат.