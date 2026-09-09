ВСУ нанесли удар по месту запуска ударных БПЛА и российскому катеру "Мангуст"

Силы обороны Украины 8 сентября и в ночь на 9 сентября нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Под ударом оказались место хранения и запуска ударных БПЛА вблизи Донецка, патрульный катер "Мангуст" в районе Севастополя и многое другое.

Об этом сообщает Генштаб.

Какие вражеские объекты были поражены?

В районе Донецка украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных беспилотников российских оккупантов.

В то же время в Казачьей бухте Севастополя, на временно оккупированной территории Крыма, был поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст". В настоящее время степень повреждения судна уточняется.

Этот российский катер предназначен, в частности, для патрулирования и охраны морских районов, а также борьбы с малогабаритными целями. Его длина составляет около 20 метров, максимальная скорость – до 50 узлов, то есть более 90 километров в час, а экипаж может насчитывать до шести человек.

Кроме того, на территории оккупированного Крыма украинские военные поразили важные средства разведки. В Еленовке был поражен антенный комплекс радиоэлектронной разведки, а в Витино – антенна в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса.

Украинские военные также нанесли удары по объектам материально-технического обеспечения российских войск. Так, в Докучаевске Донецкой области был поражен склад беспилотников. В Фащевке Луганской области под удар попал склад боеприпасов подразделения "Рубикон".

Что еще один склад боеприпасов российских оккупантов был поражен в Селидовом в Донецкой области.

Между тем ГУР провело масштабную кибероперацию против российской корпорации "Московский институт теплотехники", которая участвует в разработке ракетного вооружения. Украинские разведчики получили данные о структуре предприятия, его разработках, руководстве и сотрудниках.