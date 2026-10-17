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24 Канал Новости мира Минус 1950 оккупантов, 2 системы ПВО и более 1300 БПЛА: потери противника по состоянию на 17 октября
17 октября, 06:40
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Минус 1950 оккупантов, 2 системы ПВО и более 1300 БПЛА: потери противника по состоянию на 17 октября

Юлия Харченко

Украина продолжает уничтожать оккупантов и их технику, ослабляя боевой потенциал России. В результате боевых действий и операций Сил обороны российская армия ежедневно несет потери в живой силе и технике, а ее военный потенциал постепенно сокращается.

О текущих потерях оккупантов сообщили в Генштабе.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 562 970 (+1 950);
  • танков – 12 415 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 554 (+2);
  • артиллерийских систем – 51 266 (+24);
  • РСЗО – 2 221 (+4);
  • средств ПВО – 1 710 (+2);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 566 986 (+1 396);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 962 (+4);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 163 883 (+329);
  • специальной техники – 4 835 (+2);
  • крылатых ракет – 5 130 (+0).


Потери противника на 17 октября / Генштаб ВСУ

Напомним, с начала 2026 года российская армия попонесла потери в войне против Украины 350 260 военнослужащих. По данным Генерального штаба ВСУ, наименьшие потери оккупанты понесли в феврале – 26 090 человек, тогда как абсолютный рекорд был зафиксирован в сентябре, когда украинские военные ликвидировали 46 230 захватчиков. С весны количество потерь противника ежемесячно росло, а летом превысило 39–42 тысячи человек.