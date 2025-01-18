При этом общие потери врага – как невосполнимые, так и санитарные, – уже достигли 817 160 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какие потери врага по состоянию на 18 января
- Личного состава – около 817 160 (+1340),
- танков – 9 803 (+0),
- боевых бронированных машин – 20 394 (+13),
- артиллерийских систем – 22 040 (+21),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- средств ПВО – 1 046 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 22 579 (+13),
- крылатых ракет – 3 049 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34 325 (+69),
- специальной техники – 3 699 (+0).
Потери врага на 18 января / Инфографика Генштаба ВСУ