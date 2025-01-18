При этом общие потери врага – как невосполнимые, так и санитарные, – уже достигли 817 160 человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Новый "новый фронт" и российские ловушки: как ССО освобождали Сотницкий Казачок – реконструкция

Какие потери врага по состоянию на 18 января

  • Личного состава – около 817 160 (+1340),
  • танков – 9 803 (+0),
  • боевых бронированных машин – 20 394 (+13),
  • артиллерийских систем – 22 040 (+21),
  • РСЗВ – 1 262 (+0),
  • средств ПВО – 1 046 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 22 579 (+13),
  • крылатых ракет – 3 049 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34 325 (+69),
  • специальной техники – 3 699 (+0).

Потери РФ 18 января

Потери врага на 18 января / Инфографика Генштаба ВСУ