При цьому загальні втрати ворога – як непоправні, так і санітарні, – вже сягнули 817 160 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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Які втрати ворога станом на 18 січня

Особового складу – близько 817 160 (+1340),

танків – 9 803 (+0),

бойових броньованих машин – 20 394 (+13),

артилерійських систем – 22 040 (+21),

РСЗВ – 1 262 (+0),

засобів ППО – 1 046 (+0),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 331 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),

крилатих ракет – 3 049 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69),

спеціальної техніки – 3 699 (+0).