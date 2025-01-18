При цьому загальні втрати ворога – як непоправні, так і санітарні, – вже сягнули 817 160 осіб. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.
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Які втрати ворога станом на 18 січня
- Особового складу – близько 817 160 (+1340),
- танків – 9 803 (+0),
- бойових броньованих машин – 20 394 (+13),
- артилерійських систем – 22 040 (+21),
- РСЗВ – 1 262 (+0),
- засобів ППО – 1 046 (+0),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 22 579 (+13),
- крилатих ракет – 3 049 (+0),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34 325 (+69),
- спеціальної техніки – 3 699 (+0).
Втрати ворога на 18 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ