Общие потери врага уже превысили 927 тысяч личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения, 24 февраля 2022 года, российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 927 580 (+1270) человек,
- танков – 10 576 (+4),
- боевых бронированных машин – 22 021 (+10),
- артиллерийских систем – 25 912 (+52),
- РСЗВ – 1 359 (+0),
- средства ПВО – 1 127 (+1),
- самолетов – 370 (+0),
- вертолетов – 335 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31 973 (+56),
- крылатые ракеты – 3 145 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 345 (+118),
- специальная техника – 3 792 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Ранее в ОСГВ "Хортица" подсчитали, сколько техники и личного состава теряет Россия, чтобы захватить квадратный километр украинской территории. Оказалось, что вражеская армия теряет 146 военных, 1 танк, 2 боевые бронированные машины и 4,5 пушки на захват 1 квадратного километра украинской территории.