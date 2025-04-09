Загальні втрати ворога вже перевищили 927 тисяч особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Важливо Знищено ангари, військові будівлі і техніку: Повітряні сили вдарили по складах ворога на Курщині

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:

  • особового складу – близько 927 580 (+1270) осіб,
  • танків – 10 576 (+4),
  • бойових броньованих машин – 22 021 (+10),
  • артилерійських систем – 25 912 (+52),
  • РСЗВ – 1 359 (+0),
  • засоби ППО – 1 127 (+1),
  • літаків – 370 (+0),
  • гелікоптерів – 335 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 973 (+56),
  • крилаті ракети – 3 145 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 43 345 (+118),
  • спеціальна техніка – 3 792 (+0).

Втрати Росії у війні
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, скільки техніки та особового складу втрачає Росія, аби захопити квадратний кілометр української території. Виявилося, що ворожа армія втрачає 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини та 4,5 гармати на захоплення 1 квадратного кілометра української території.