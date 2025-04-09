Загальні втрати ворога вже перевищили 927 тисяч особового складу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, російська армія вже втратила:
- особового складу – близько 927 580 (+1270) осіб,
- танків – 10 576 (+4),
- бойових броньованих машин – 22 021 (+10),
- артилерійських систем – 25 912 (+52),
- РСЗВ – 1 359 (+0),
- засоби ППО – 1 127 (+1),
- літаків – 370 (+0),
- гелікоптерів – 335 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 31 973 (+56),
- крилаті ракети – 3 145 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 43 345 (+118),
- спеціальна техніка – 3 792 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Раніше в ОСУВ "Хортиця" підрахували, скільки техніки та особового складу втрачає Росія, аби захопити квадратний кілометр української території. Виявилося, що ворожа армія втрачає 146 військових, 1 танк, 2 бойові броньовані машини та 4,5 гармати на захоплення 1 квадратного кілометра української території.