Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 839040 (+1430) человек,
- танков – 9902 (+9),
- боевых бронированных машин – 20653 (+22),
- артиллерийских систем – 22493 (+48),
- РСЗВ – 1266 (+1),
- средства ПВО – 1050 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 23694 (+121),
- крылатые ракеты – 3054 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 35629 (+77),
- специальная техника – 3727 (+1).
Потери врага на 1 февраля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ