Войско страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Актуальная статистика потерь
С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:
- личного состава – около 790800 (+1250) человек,
- танков – 9672 (+4);
- боевых бронированных машин – 20043 (+13);
- артиллерийских систем – 21532 (+4);
- РСЗО – 1256 (+0);
- средств ПВО – 1032 (+0);
- самолетов – 369 (+0) ;
- вертолетов – 330 (+1);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 21131 (+50);
- крылатых ракет – 3003 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 32675 (+49);
- специальной техники – 3672 (+1).
Потери врага на 1 января 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ