Військо країни-агресорки також втрачає шаленими темпами і техніку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Скільки окупантів помирає на добу під час штурмів: у Нацгвардії приголомшили цифрою

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 790800 (+1250) осіб,

танків – 9672 (+4);

бойових броньованих машин – 20043 (+13);

артилерійських систем – 21532 (+4);

РСЗВ – 1256 (+0);

засобів ППО – 1032 (+0);

літаків – 369 (+0) ;

гелікоптерів – 330 (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 21131 (+50);

крилатих ракет – 3003 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 32675 (+49);

спеціальної техніки – 3672 (+1).



Втрати ворога на 1 січня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ