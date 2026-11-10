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2 220 оккупантов и большое количество важной техники: потери России по состоянию на 10 ноября

София Рожик
Потери России

Потери России / РосСМИ

Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 2 220 оккупантов.

В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 611 600 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

 
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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 10 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 611 600 (+2 220) человек;
  • танков – 12 465 (+3);
  • боевых бронированных машин – 25 696 (+13);
  • артиллерийских систем – 52 158 (+46);
  • РСЗО – 2 266 (+3);
  • средств ПВО – 1 754 (+1);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 603 351 (+1 331);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 117 (+8);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 173 013 (+525);
  • специальной техники – 4 892 (+3);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).

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Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, что 9 ноября украинские военные нанесли комплексный удар по вражескому очагуудара по базе подразделения дронов "Рубикон" в оккупированном Бердянске. Вражеский очаг находился на расстоянии 107 километров от линии фронта.

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