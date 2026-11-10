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2 220 окупантів і багато важливої техніки: втрати Росії на 10 листопада

Софія Рожик
Втрати Росії

Втрати Росії / РосЗМІ

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 2 220 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 611 600 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

 
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Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 10 листопада 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 611 600 (+2 220) осіб;
  • танків – 12 465 (+3);
  • бойових броньованих машин – 25 696 (+13);
  • артилерійських систем – 52 158 (+46);
  • РСЗВ – 2 266 (+3);
  • засобів ППО – 1 754 (+1);
  • літаків – 452 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 603 351 (+1 331);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 117 (+8);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 173 013 (+525);
  • спеціальної техніки – 4 892 (+3);
  • крилатих ракет – 5 196 (+0).

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Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що українські воїни 9 листопада завдали комплексного удару по базі підрозділу дронів "Рубікон" в окупованому Бердянську. Ворожий осередок перебував на відстані 107 кілометрів від лінії фронту.

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