За прошедшие сутки наши военные уничтожили оккупантов. Отметим, что эти цифры могут быть выше, поскольку из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.
Важно Ночью ВСУ ударили из HIMARS по базе "вагнеровцев" в Сватово: много жертв
Потери врага
- танков – 2966 (+24) единиц;
- боевых бронированных машин – 5928 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 1929 (+1) единицы;
- РСЗО – 397 единиц;
- средства ПВО – 211 единиц;
- самолетов – 281 единица;
- вертолетов – 264 единицы;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4) единиц;
- крылатые ракеты – 592 единицы;
- корабли и катера – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) единиц;
- специальная техника – 169 (+2) единицы.
Добавим, что ночь против 12 декабря оказалась беспокойной для кафиров в Сватово, ведь к ним на огонек пришло "бавовнятко". Оно вручило врагам бесплатные билеты на концерт Кобзона. Удар пришелся как раз на общежитие с боевиками ЧВК "Вагнер". Туда в гости вошли пара ракет HIMARS.
Какая ситуация на фронтах
Как доложили в Генеральном штабе ВСУ, украинская авиация 11 декабря нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса врага.
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:
- 9 пунктов управления,
- 17 районов сосредоточения личного состава,
- район сосредоточения артиллерии,
- 2 склада боеприпасов захватчиков.
За сутки 11 декабря украинские защитники и защитницы отразили атаки российских захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.