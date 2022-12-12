За прошедшие сутки наши военные уничтожили оккупантов. Отметим, что эти цифры могут быть выше, поскольку из-за высокой интенсивности боев отследить все потери сложно.

Важно Ночью ВСУ ударили из HIMARS по базе "вагнеровцев" в Сватово: много жертв

Потери врага

танков – 2966 (+24) единиц;

боевых бронированных машин – 5928 (+8) единиц;

артиллерийских систем – 1929 (+1) единицы;

РСЗО – 397 единиц;

средства ПВО – 211 единиц;

самолетов – 281 единица;

вертолетов – 264 единицы;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1617 (+4) единиц;

крылатые ракеты – 592 единицы;

корабли и катера – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4544 (+4) единиц;

специальная техника – 169 (+2) единицы.

Добавим, что ночь против 12 декабря оказалась беспокойной для кафиров в Сватово, ведь к ним на огонек пришло "бавовнятко". Оно вручило врагам бесплатные билеты на концерт Кобзона. Удар пришелся как раз на общежитие с боевиками ЧВК "Вагнер". Туда в гости вошли пара ракет HIMARS.

Какая ситуация на фронтах

Как доложили в Генеральном штабе ВСУ, украинская авиация 11 декабря нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Кроме того, атаковали позиции зенитного ракетного комплекса врага.

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили:

9 пунктов управления,

17 районов сосредоточения личного состава,

район сосредоточения артиллерии,

2 склада боеприпасов захватчиков.

За сутки 11 декабря украинские защитники и защитницы отразили атаки российских захватчиков в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.