Упродовж минулої доби наші військові знищили окупантів. Зазначимо, що ці цифри можуть бути вищими, оскільки через високу інтенсивність боїв відстежити усі втрати складно.

Важливо Вночі ЗСУ вдарили з HIMARS по базі "вагнерівців" у Сватовому: багато жертв

Втрати ворога

танків – 2 966 (+24) одиниць;

бойових броньованих машин – 5 928 (+8) одиниць;

артилерійських систем – 1 929 (+1) одиниці;

РСЗВ – 397 одиниць;

засобів ППО – 211 одиниць;

літаків – 281 одиниця;

гелікоптерів – 264 одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 617 (+4) одиниць;

крилатих ракет – 592 одиниці;

кораблів та катерів – 16 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 544 (+4) одиниць;

спеціальної техніки – 169 (+2) одиниці.

Додамо, що ніч проти 12 грудня виявилася неспокійною для окупантів у Сватовому, адже до них на вогник завітало "бавовнятко". Воно вручило ворогам безкоштовні квитки на концерт до Кобзона. Удар прийшовся якраз на гуртожиток з бойовиками ПВК "Вагнер". Туди у гості зайшли пара ракет HIMARS.

Яка ситуація на фронтах

Як доповіли у Генеральному штабі ЗСУ, українська авіація 11 грудня завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Окрім того, атакували позиції зенітного ракетного комплексу ворога.

Тим часом підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили:

9 пунктів управління,

17 районів зосередження особового складу,

район зосередження артилерії,

2 склади боєприпасів загарбників.

За добу 11 грудня українські захисники та захисниці відбили атаки російських загарбників в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Білогорівки, Соледара, Юр'ївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.