С 24 февраля 2022 года потери так называемой "второй армии мира" достигают 253 290 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, а цифры могут быть гораздо больше, поскольку точно подсчитать количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.

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Актуальные потери врага

По состоянию на 12 августа 2023 года ВСУ ликвидировали:

личного состава – около 253 290 (+510);

танков – 4295 (+5);

боевых бронированных машин – 8324 (+6);

артиллерийских систем – 5053 (+10);

РСЗО – 713 (+0);

средства ПВО – 472 (+1);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);

крылатые ракеты – 1378 (+1);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);

специальная техника – 759 (+3).



Актуальные потери врага по состоянию на 12 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте