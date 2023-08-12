С 24 февраля 2022 года потери так называемой "второй армии мира" достигают 253 290 личного состава. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, а цифры могут быть гораздо больше, поскольку точно подсчитать количество ликвидированных оккупантов в условиях активных боевых действий очень сложно.
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Актуальные потери врага
По состоянию на 12 августа 2023 года ВСУ ликвидировали:
- личного состава – около 253 290 (+510);
- танков – 4295 (+5);
- боевых бронированных машин – 8324 (+6);
- артиллерийских систем – 5053 (+10);
- РСЗО – 713 (+0);
- средства ПВО – 472 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 313 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4201 (+4);
- крылатые ракеты – 1378 (+1);
- корабли/катера – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7523 (+12);
- специальная техника – 759 (+3).
Актуальные потери врага по состоянию на 12 августа 2023 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Какая ситуация на фронте
- Враг не оставляет попыток наступать на 4 направлениях на Востоке – на Купянском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Однако ВСУ дают мощный отпор врагу.
- Оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Урожайного Донецкой области, но безуспешно.
- Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также наши защитники уничтожили 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.
- Враг продолжает использовать школы и детсады на временно оккупированных территориях в военных целях. В частности, в Токмаке Запорожской области на территории детского сада россияне обустроили военный госпиталь для своих раненых "побратимов".