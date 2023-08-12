Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають 253 290 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, а цифри можуть бути набагато більші, оскільки точно підрахувати кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати ворога

Станом на 12 серпня 2023 року ЗСУ ліквідували:

  • особового складу – близько 253 290 (+510);
  • танків – 4295 (+5);
  • бойових броньованих машин – 8 324 (+6);
  • артилерійських систем – 5053 (+10);
  • РСЗВ – 713 (+0);
  • засоби ППО – 472 (+1);
  • літаків – 315 (+0);
  • гелікоптерів – 313 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);
  • крилаті ракети – 1378 (+1);
  • кораблі /катери – 18 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);
  • спеціальна техніка – 759 (+3).


Актуальні втрати ворога станом на 12 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті

  • Ворог не полишає спроб наступати на 4 напрямках на Сході – на Куп'янському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Проте ЗСУ дають потужну відсіч ворогу.
  • Окупанти намагаються повернути втрачені позиції в районі Урожайного Донецької області, але успіху не мають.
  • Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 1 удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також наші захисники знищили 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
  • Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 зенітно-ракетний комплекс "Стріла" противника.
  • Ворог продовжує використовувати школи та дитсадки на тимчасово окупованих територіях у військових цілях. Зокрема, у Токмаку Запорізької області на території дитячого садочка росіяни облаштували військовий шпиталь для своїх поранених "побратимів".