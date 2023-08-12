Від 24 лютого 2022 року втрати так званої "другої армії світу" сягають 253 290 особового складу. Варто наголосити, що ця статистика є приблизною, а цифри можуть бути набагато більші, оскільки точно підрахувати кількість ліквідованих окупантів в умовах активних бойових дій дуже складно.

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Актуальні втрати ворога

Станом на 12 серпня 2023 року ЗСУ ліквідували:

особового складу – близько 253 290 (+510);

танків – 4295 (+5);

бойових броньованих машин – 8 324 (+6);

артилерійських систем – 5053 (+10);

РСЗВ – 713 (+0);

засоби ППО – 472 (+1);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 313 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 4201 (+4);

крилаті ракети – 1378 (+1);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7523 (+12);

спеціальна техніка – 759 (+3).



Актуальні втрати ворога станом на 12 серпня 2023 / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті