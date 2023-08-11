Про це 24 Каналу розказав екскомандир полку "Азов", заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін, зауваживши, що дрон наздоганяє її та знищує своїм вибухом.
Цікаво Українська спека: у Міноборони показали, як "смажать" окупантів за температури +2500 градусів
"Проте останнім часом помічаються спроби контратакувати й біля Кліщіївки, й біля Андріївки, коли ворог застосовує танки. Разом з піхотою виходить і тоді з'являється можливість працювати по ньому з протитанкових ракет, які є у нас на озброєнні", – сказав Жорін.
Екскомандир полку "Азов" додав, що підбити, наприклад, російський танк Т-90 складно. Він розповів, що був випадок, що такий танк окупантів витримав кілька ударів і зміг від'їхати.
"Далі за допомогою дрону бачили, що екіпажу довелося залишити машину та втікати. Проте, це досить серйозна зброя у ворога, з якою все ще інколи складно боротися", – зауважив заступник командира 3-ї штурмової бригади.
Яка ситуація на фронті: дивіться відео
Щоби не зустрітися знову
Після перших прильотів артилерії, дронів чи протитанкових ракет екіпаж росіян намагається залишити техніку. Згодом окупанти намагаються її вивезти. Якщо підбитий російський танк зміг поїхати з поля бою, то українські армійці його наздоганяють.
Полюємо, поки повністю його не знищуємо. Розуміємо, що є шанс того, що його відремонтують і нам знову з ним доведеться зустрітися на полі бою,
– наголосив Максим Жорін.
Тому поки танк є уразливим, малорухомим та перебуває на відкритій місцевості, захисники концентруються над тим, аби довести справу до кінця та знищити цю машину.
Втрати ворога
- Українські захисники продовжують нищити ворога. За минулу добу, 10 серпня, армійці ліквідували 580 окупантів.
- Загалом від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 252 780 своїх військових.
- Протягом 10 серпня українські військові знищили 12 ворожих танків, 15 ББМ та 15 артилерійських систем. Поменшало в росіян також на 2 РСЗВ та 2 ППО, а ще на 18 БпЛА оперативно-тактичного рівня. Окрім того, Збройні Сили України знищили 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн ворога, а також 10 одиниць спецтехніки.