Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 252 780 особового складу. Варто зазначити, що ця цифра може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій підрахувати точну кількість загиблих та поранених окупантів вкрай складно.
До теми Їдкий дим і 100 гектарів могил: Росія спалює та ховає бійців на місці, щоб приховати втрати
Актуальна статистика втрат ворога
Від 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували:
- особового складу – близько 252 780 (+580);
- танків – 4290 (+12);
- бойових броньованих машин – 8318 (+15);
- артилерійських систем – 5043 (+15);
- РСЗВ – 713 (+2);
- засоби ППО – 471 (+2);
- літаків – 315 (+0);
- гелікоптерів – 313 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18);
- крилаті ракети – 1377 (+0);
- кораблі /катери – 18 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16);
- спеціальна техніка – 756 (+10).
Актуальна статистика втрат ворога станом на 11 серпня / Інфографіка від Генштабу ЗСУ
Яка ситуація на фронті
- Окупанти не полишають спроб наступати на Куп'янському напрямку. Сили оборони ефективно стримують ворога та дають йому відсіч в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області.
- Українські бійці мали частковий успіх у напрямку Урожайного й південніше та південно-східніше Старомайорського. Там наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ проводять наступальні операції поблизу Бахмута.
- Сили оборони знищили пункт управління російських військ у Новій Каховці, що на лівому березі Дніпра. Наталія Гуменюк пояснила, що це внесло певний безлад для окупантів, адже відсутність управління потребує певного переформатування підрозділів.
- Разом з тим, ворог продовжує наступати на Сході. Протягом минулої доби відбулося 34 бойових зіткнення.