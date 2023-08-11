Від початку повномасштабного вторгнення загальні втрати так званої "другої армії світу" сягають вже 252 780 особового складу. Варто зазначити, що ця цифра може бути значно більшою, адже в умовах активних бойових дій підрахувати точну кількість загиблих та поранених окупантів вкрай складно.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від 24 лютого 2022 року українські захисники ліквідували:

особового складу – близько 252 780 (+580);

танків – 4290 (+12);

бойових броньованих машин – 8318 (+15);

артилерійських систем – 5043 (+15);

РСЗВ – 713 (+2);

засоби ППО – 471 (+2);

літаків – 315 (+0);

гелікоптерів – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18);

крилаті ракети – 1377 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16);

спеціальна техніка – 756 (+10).



Актуальна статистика втрат ворога станом на 11 серпня / Інфографіка від Генштабу ЗСУ

Яка ситуація на фронті