С начала полномасштабного вторжения общие потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 252 780 личного состава. Следует отметить, что эта цифра может быть значительно больше, ведь в условиях активных боевых действий подсчитать точное количество погибших и раненых оккупантов крайне сложно.

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Актуальная статистика потерь врага

С 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали:

личного состава – около 252 780 (+580);

танков – 4290 (+12);

боевых бронированных машин – 8318 (+15);

артиллерийских систем – 5043 (+15);

РСЗО – 713 (+2);

средства ПВО – 471 (+2);

самолетов – 315 (+0);

вертолетов – 313 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18);

крылатые ракеты – 1377 (+0);

корабли/катера – 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16);

специальная техника – 756 (+10).



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 11 августа / Инфографика от Генштаба ВСУ

Какая ситуация на фронте