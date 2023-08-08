Судячи з відео, яке опублікувало Міноборони України, російським військовим не надто комфортно в Україні щонайменше через спеку. Тому окупанти відчиняють люки у своїх танках.
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Унаслідок атаки українських бійців танк окупантів згорів
Українські бійці грамотно скористалися недбалістю росіян та атакували противника. Наші воїни завдяки дрону скинули на ворожий танк вибухівку.
Вибуховий предмет потрапив точно в люк, після чого стався потужний вибух. На опублікованих кадрах помітно, що ворожий танк згорів унаслідок атаки українських воїнів.
Незважаючи на літню спеку в Україні, ми не рекомендуємо залишати люки відкритими. Адже оператори українських безпілотників легко можуть підняти +35 °C до пекучих +2500 °C!,
– наголосили в Міноборони України.
Як українські військові атакували російський танк: дивіться відео
Що відомо про втрати Росії у війні
- Станом на 8 серпня в Україні вже знищено 250 800 окупантів та чимало техніки. Нещодавно командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський опублікував відео, як наші бійці "вітають" ворога термобаричною зброєю.
- Також спецпризначенці ГУР МО України знищили один з підрозділів ворожих "ракетних військ спеціального призначення". Бійці проводять успішні операції на лівобережжі Херсонщини.
- На Лиманському напрямку українські воїни виявили та знищили пункт ворожої аеророзвідки. Водночас напередодні на Запоріжжі у районі Роботиного наші бійці збили російський вертоліт Ка-52.
- Днями військові за допомогою HIMARS ліквідували ворожі позиції на острові Джарилгач, що у Херсонській області.