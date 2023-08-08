Судячи з відео, яке опублікувало Міноборони України, російським військовим не надто комфортно в Україні щонайменше через спеку. Тому окупанти відчиняють люки у своїх танках.

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Унаслідок атаки українських бійців танк окупантів згорів

Українські бійці грамотно скористалися недбалістю росіян та атакували противника. Наші воїни завдяки дрону скинули на ворожий танк вибухівку.

Вибуховий предмет потрапив точно в люк, після чого стався потужний вибух. На опублікованих кадрах помітно, що ворожий танк згорів унаслідок атаки українських воїнів.

Незважаючи на літню спеку в Україні, ми не рекомендуємо залишати люки відкритими. Адже оператори українських безпілотників легко можуть підняти +35 °C до пекучих +2500 °C!,

– наголосили в Міноборони України.

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