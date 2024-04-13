Враг уже казнил более 450 тысяч личного состава, но продолжает захватническую войну. Кроме того, Силы обороны также уничтожили уже тысячи единиц вражеской техники, превратив ее в металлолом.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 452 760 (+1030) человек;

танков – 7 169 (+23);

боевых бронированных машин – 13 745 (+47);

артиллерийских систем – 11 518 (+32);

РСЗВ – 1 045 (+5);

средств ПВО – 756 (+1);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 201 (+40);

крылатых ракет – 2 088 (+1);

кораблей/катеров – 26 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 15 396 (+57);

специальной техники – 1 893 (+5).



Потери врага по состоянию на 13 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны также нанесли удары по 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 зенитно-ракетных комплексах, средствах противовоздушной обороны и 1 станции РЭБ противника.

Кладбище российской техники под Тоненьким

Россия во время своих штурмовых действий не жалеет ни личный состав, ни технику, отправляя их на верную смерть. Так, возле села Тоненькое Донецкой области образовалось самое настоящее кладбище российской техники.

Аналитики DeepState обнародовали спутниковые снимки с этого участка фронта и обнаружили там более 70 единиц разбитой техники. Стоит заметить, что эти снимки были сделаны 6 апреля. Всего на снимках видно 82 единицы различного вооружения и военной техники, среди них:

5 – принадлежат Вооруженным Силам Украины;

77 – принадлежат российским захватчикам.

Стоит заметить, что враг применяет тактику банзай-атак и теряет технику колоннами. Также в полях и посадках остаются одиночные или в паре единицы техники. Ее аналитики DeepState не добавляли к этой статистике. Кроме того, от последних спутниковых снимков прошла неделя, а значит российского лома на "кладбище" у Тоненького могло увеличиться.