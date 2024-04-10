На прошлой неделе с помощью непрерывных штурмов с применением бронетехники и авиабомб россиянам все же удалось получить ограниченный успех на линии Бердичи – Первомайское. Так, Силам обороны пришлось покинуть позиции в Тоненьком.

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Кладбище российской техники и вооружения

В то же время окрестности Тоненького превращаются в кладбище российской техники. На спутниковых снимках, обнародованных DeepState, зафиксировано более 70 утраченных единиц техники врага.

Отмечается, что анализ снимков, сделанных до 6 апреля 2024 года, демонстрирует скопление многих единиц пораженной техники. Всего на обнародованных кадрах 82 единицы ВВТ (вооружений и военной техники), среди них:

5 принадлежат Вооруженным Силам Украины;

77 принадлежат российским захватчикам.

В частности, последние недели враг проводит банзай-атаки колоннами.

Кроме того, в полях и посадках еще есть около двух десятков ВВТ, которые или одиночные или в паре – их мы не наносили. Также есть свежая подбитая техника врага и после 6 апреля, но еще нет снимков,

– говорится в сообщении аналитиков.

Оккупанты потеряли возле Тоненького более 70 единиц техники / Фото DeepState

Напомним, что согласно актуальной статистике потерь врага, за минувшие сутки наши военные ликвидировали 830 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения – 450 080 бойцов так называемой "второй армии мира".

На металлолом превратили 7132 танка, 13 667 боевых бронированных машин, 11 404 артиллерийских систем, 1040 РСЗО и 753 единицы средств ПВО.

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