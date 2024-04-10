Минулого тижня за допомогою безперервних штурмів з застосуванням бронетехніки та авіабомб росіянам все ж вдалося здобути обмежений успіх на лінії Бердичі – Первомайське. Так, Силам оборони довелося покинути позиції у Тоненькому.

Дивіться також Путін використає замороження війни для нового нападу, – Зеленський

Кладовище російської техніки та озброєння

Водночас околиці Тоненького перетворюються на кладовища російської техніки. На супутникових знімках, оприлюднених DeepState, зафіксовано понад 70 втрачених одиниць техніки ворога.

Зазначається, що аналіз знімків, зроблених до 6 квітня 2024 року, демонструє скупчення багатьох одиниць ураженої техніки. Всього на оприлюднених кадрах 82 одиниці ОВТ (озброєнь та військової техніки), серед них:

5 належать Збройним Силам України;

77 належать російським загарбникам.

Зокрема, останні тижні ворог проводить банзай-атаки колонами.

Крім того, в полях і посадках ще є близько двох десятків ОВТ, які або поодинокі чи в парі – їх ми не наносили. Також є свіжа підбита техніка ворога і після 6 квітня, але ще немає знімків,

– йдеться у повідомленні аналітиків.

Окупанти втратили біля Тоненького понад 70 одиниць техніки / Фото DeepState

Нагадаємо, що згідно з актуальною статистикою втрат ворога, за минулу добу наші військові ліквідували 830 окупантів. А від початку повномасштабного вторгнення – 450 080 бійців так званої "другої армії світу".

На брухт перетворили 7132 танки, 13 667 бойових броньованих машин, 11 404 артилерійських систем, 1040 РСЗВ та 753 одиниці засобів ППО.

Інші втрати ворога: останні новини