В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 555 700 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;

танков – 12 412 (+2);

боевых бронированных машин – 25 534 (+7);

артиллерийских систем – 51 141 (+51);

РСЗО – 2 211 (+2);

средств ПВО – 1 704 (+1);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889);

наземных робототехнических комплексов – 2 942 (+15);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 162 418 (+362);

специальной техники – 4 823 (+5);

крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери противника / Инфографика Генштаба

К слову, по данным Bloomberg, в сентябре 2026 годапотери российской армии в войне против Украины могли составить более 50 тысяч человек. А вот потери Украины, по оценкам НАТО, за этот период были в десять раз меньше.