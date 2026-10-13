В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 555 700 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения враг потерял:

  • личного состава – около 1 555 700 (+1 390) человек;
  • танков – 12 412 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 534 (+7);
  • артиллерийских систем – 51 141 (+51);
  • РСЗО – 2 211 (+2);
  • средств ПВО – 1 704 (+1);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 561 762 (+1 889);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 942 (+15);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 162 418 (+362);
  • специальной техники – 4 823 (+5);
  • крылатых ракет – 5 126 (+0).

Потери России

Потери противника / Инфографика Генштаба

К слову, по данным Bloomberg, в сентябре 2026 годапотери российской армии в войне против Украины могли составить более 50 тысяч человек. А вот потери Украины, по оценкам НАТО, за этот период были в десять раз меньше.