Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 555 700 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення ворог втратив:

особового складу – близько 1 555 700 (+1 390) осіб;

танків – 12 412 (+2);

бойових броньованих машин – 25 534 (+7);

артилерійських систем – 51 141 (+51);

РСЗВ – 2 211 (+2);

засобів ППО – 1 704 (+1);

літаків – 443 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 561 762 (+1 889);

наземних робототехнічних комплексів – 2 942 (+15);

кораблів/катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 162 418 (+362);

спеціальної техніки – 4 823 (+5);

крилатих ракет – 5 126 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

До слова, за даними Bloomberg, у вересні 2026 року втрати російської армії у війні проти України могли сягнути понад 50 тисяч осіб. А от втрати України, за оцінками НАТО, за цей період були вдесятеро меншими.