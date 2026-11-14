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Более 1500 оккупантов: потери России по состоянию на 14 ноября

Даниил Жоров
Потери России

Потери России / Getty Images (иллюстративное изображение)

Российская армия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1710 военнослужащих.

С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе превышают 1,6 миллиона убитых и раненых. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

 
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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 620 630 (+1 710) человек;
  • танков – 12 478 (+6);
  • боевых бронированных машин – 25 750 (+19);
  • артиллерийских систем – 52 355 (+33);
  • РСЗО – 2 273 (+2);
  • средств ПВО – 1 756 (+0);
  • самолетов – 452 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 531 (+448);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 140 (+4);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 174 609 (+302);
  • специальной техники – 4 905 (+0);
  • крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери врага / Инфографика Генштаба

По информации Politico, в последние месяцы Кремль начал более жестко преследовать людей, которые фиксируют военные потери. За фотографирование могил им угрожают даже пожизненным заключением.

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