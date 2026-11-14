Более 1500 оккупантов: потери России по состоянию на 14 ноября

Потери России / Getty Images (иллюстративное изображение)
Российская армия продолжает нести колоссальные потери на поле боя. За последние сутки страна-агрессор потеряла 1710 военнослужащих.
С 24 февраля 2022 года потери врага в живой силе превышают 1,6 миллиона убитых и раненых. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 14 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 620 630 (+1 710) человек;
- танков – 12 478 (+6);
- боевых бронированных машин – 25 750 (+19);
- артиллерийских систем – 52 355 (+33);
- РСЗО – 2 273 (+2);
- средств ПВО – 1 756 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 607 531 (+448);
- наземных робототехнических комплексов – 3 140 (+4);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 174 609 (+302);
- специальной техники – 4 905 (+0);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Потери врага / Инфографика Генштаба
По информации Politico, в последние месяцы Кремль начал более жестко преследовать людей, которые фиксируют военные потери. За фотографирование могил им угрожают даже пожизненным заключением.
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