Понад 1500 окупантів: втрати Росії на 14 листопада

З 24 лютого 2022 року втрати ворога у живій силі перевищують 1,6 мільйона вбитими та пораненими. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 14 листопада 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 620 630 (+1 710) осіб;

танків – 12 478 (+6);

бойових броньованих машин – 25 750 (+19);

артилерійських систем – 52 355 (+33);

РСЗВ – 2 273 (+2);

засобів ППО – 1 756 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 607 531 (+448);

наземних робототехнічних комплексів – 3 140 (+4);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 174 609 (+302);

спеціальної техніки – 4 905 (+0);

крилатих ракет – 5 196 (+0).

Втрати ворога / Інфографіка Генштабу

За інформацією Politico, останніми місяцями Кремль почав жорсткіше переслідувати людей, які документують військові втрати. За фотографування могил їм погрожують навіть довічним ув'язненням.