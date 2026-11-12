14 років колонії за фото могил: як Росія приховує справжні втрати на війні

Про це повідомляє видання Politico.

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Що відомо про переслідування тих, хто фотографує могили російських військових?

У вересні суд у Ярославлі засудив чоловіка середнього віку до 14 років колонії. Його провина полягала в тому, що він фотографував надгробки російських військових, які загинули у війні проти України.

За даними Politico, останніми місяцями російська влада почала жорсткіше переслідувати людей, які документують військові втрати. За фотографування могил їм погрожують навіть довічним ув'язненням.

Кладовища патрулюють співробітники Федеральної служби безпеки Росії. Від літа в різних регіонах країни заарештували вже кілька десятків людей.

Офіційно їх звинувачують у державній зраді та нібито співпраці з українськими спецслужбами. Водночас незалежні журналісти й активісти використовують фотографії надгробків, повідомлення місцевих медіа та публікації в соцмережах, щоб встановлювати імена загиблих російських військових.

Все більше могил – це, ймовірно, те, що дуже турбує владу, адже це нагадує їй про провал путінської війни. Загинуло занадто багато людей– заявив Ян Берендс із німецького Центру сучасної історії імені Лейбніца.

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Скільки військових втратила російська армія

Незалежне видання Медіазона спільно з російською службою BBC створило базу даних Russia 200. Наразі журналістам вдалося підтвердити за відкритими джерелами імена майже 283 тисяч ліквідованих загарбників.

Міжнародні партнери України та розвідки оцінюють втрати російських сил значно вище. За підрахунками Міністерства закордонних справ Великої Британії та нідерландської розвідки, Росія втратила понад пів мільйона військових.

Президент України Володимир Зеленський у липні зазначив, що кількість загиблих росіян на війні сягнула 700 тисяч. Навіть мінімальні верифіковані цифри вже значно перевищили втрати Радянського Союзу під час десятирічної інтервенції в Афганістані.

Кремль копіює підходи афганської війни, коли рідним забороняли вказувати реальне місце загибелі синів і змушували ховати їх уночі. На плитах дозволялося залишати лише формулювання про інтернаціональний обов'язок.

Не можна було ніяк позначити могилу так, щоб було зрозуміло: людина загинула на війні. Деяких родичів навіть змушували проводити похорон вночі, щоб не привертати уваги– розповідає Джефф Джонс, професор історії Університету Північної Кароліни.

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Останні офіційні дані Москва оприлюднювала ще у вересні 2022 року, коли тодішній міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про 5937 загиблих. Відтоді будь-які відомості оголосили державною таємницею, а Росстат згодом закрив відкритий доступ до статистики надмірної смертності.

Нагадаємо, російське командування неодноразово намагалося приховати реальні втрати своєї армії, зокрема оформлюючи загиблих військових як зниклих безвісти. У серпні 2026 року ми повідомляли, що родичам російських окупантів погрожували кримінальним переслідуванням і позбавленням виплат, якщо вони намагатимуться самостійно з'ясувати долю своїх близьких.