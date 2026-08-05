Водночас родичів окупантів, які намагаються з'ясувати долю своїх близьких, нібито залякують кримінальним переслідуванням та позбавленням компенсацій. Про це заявили у партизанському русі "АТЕШ".

Як у Росії приховують втрати військових?

"АТЕШ" повідомив, що отримав інформацію від своїх агентів у штабі 35-ї загальновійськової армії Росії щодо ситуації у 64-й окремій гвардійській мотострілецькій бригаді (військова частина №51460), яка воює на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. У підрозділі налічуються тисячі військовослужбовців, яких офіційно вважають зниклими безвісти.

Командиром бригади є Дмитро Шабаєв, який очолив підрозділ у 2025 році. За даними руху, командування систематично не реагує на численні звернення дружин і матерів військовослужбовців, які намагаються дізнатися про долю своїх рідних.

Вони використовують практику оформлення загиблих військових як зниклих безвісти. Це дозволяє приховувати реальні масштаби втрат та покращувати офіційну статистику.

Рух також заявляє, що родичам військовослужбовців, які продовжують вимагати інформацію про близьких, погрожують співробітники силових структур та військової контррозвідки. Людей залякують відкриттям кримінальних справ за "дискредитацію армії", а також попереджають про можливе позбавлення державних виплат у разі продовження пошуків.

Як приклад партизани згадали український удар по полігону "Приморський Посад" на тимчасово окупованій території Запорізької області, який стався 30 травня 2026 року. Тоді Сили оборони України завдали точного удару по об'єкту, який використовувала 64-та окрема мотострілецька бригада. Підрозділ втратив щонайменше 31 військовослужбовця, з яких 13 штаб нібито оперативно оформив як зниклих безвісти.

64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада брала участь у бойових діях на Київщині на початку повномасштабного вторгнення Росії та є одним із підрозділів, який фігурує у розслідуваннях воєнних злочинів у Бучі.

У русі заявили, що продовжують збирати інформацію про російських командирів, яких вважають причетними до приховування втрат особового складу та тиску на родини військовослужбовців. Дані про командира Дмитра Шабаєва та інших офіцерів бригади вже передані відповідним структурам.

Нагадаємо, у Росії загострюється проблема з поповненням армії новими військовослужбовцями. Попри значні фінансові стимули для контрактників, кількість охочих вирушити на війну проти України поступово скорочується.

У різних регіонах Росії почастішали випадки примусового залучення чоловіків до армії. Йдеться про ситуації, коли людей затримують на вулицях, біля роботи або під приводом перевірки документів, після чого доставляють до військкоматів. Під час таких процедур можуть застосовувати психологічний тиск, погрози та змушувати підписувати контракти на проходження служби.