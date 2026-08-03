Про це пише The Wall Street Journal.

Що відомо про посилення мобілізації в Росії?

За словами росіян, на яких посилається видання, у низці російських регіонів чоловіків призовного віку затримують просто на вулицях, біля місця роботи або під приводом перевірки документів. Після цього їх доставляють до військкоматів, де, за свідченнями очевидців, застосовують психологічний тиск, погрози, а подекуди й фізичне насильство, змушуючи підписати контракт на службу.

Як зазначає WSJ, попри рекордні виплати за вступ до армії, охочих воювати стає дедалі менше. Причиною називають великі втрати російських військ, повідомлення про зловживання в армії та високу смертність на фронті. Блогер Станіслав Морозов розповів, що багатьом чоловікам правоохоронці погрожували сфабрикованими кримінальними справами, зокрема обіцяли "підкинути" наркотики, якщо вони не погодяться підписати контракт.

Крім того, у низці регіонів Росії діють програми винагород за приведення нових людей до пунктів вербування. За це виплачують до 100 тисяч рублів. Такі програми, зокрема, працюють у Татарстані, Амурській і Ярославській областях, а також у Воронежі, Калузі й Архангельську.

За даними американських чиновників, ці заходи дозволили частково поповнити особовий склад російської армії, однак цього недостатньо для досягнення значних успіхів на фронті. Через це Кремль, імовірно, розглядає можливість проведення нового раунду примусової мобілізації після парламентських виборів, які заплановані на 20 вересня.

Директор Центру аналізу стратегій і технологій Руслан Пухов вважає, що якщо Володимир Путін не відмовиться від планів захопити весь Донбас, йому може не залишитися іншого вибору, окрім оголошення нової мобілізації. Водночас експерти зазначають, що такий крок несе серйозні політичні ризики та може викликати нову хвилю невдоволення всередині Росії.

Нагадаємо, Кремль готується до можливого посилення мобілізації, однак серед російського керівництва немає єдиної позиції щодо цього. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, у Росії вже оновили бази військкоматів і замовили сотні тисяч комплектів військової форми. Водночас частина російських чиновників побоюється, що нова хвиля мобілізації може спровокувати відтік населення, зростання невдоволення та негативно вплинути на явку на виборах до Держдуми у вересні.