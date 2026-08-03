Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что известно об усилении мобилизации в России?

По словам россиян, на которых ссылается издание, в ряде российских регионов мужчин призывного возраста задерживают прямо на улицах, возле места работы или под предлогом проверки документов. После этого их доставляют в военкоматы, где, по свидетельствам очевидцев, применяют психологическое давление, угрозы, а порой и физическое насилие, заставляя подписать контракт на службу.

Как отмечает WSJ, несмотря на рекордные выплаты за поступление в армию, желающих воевать становится все меньше. Причиной называют большие потери российских войск, сообщения о злоупотреблениях в армии и высокую смертность на фронте. Блогер Станислав Морозов рассказал, что многим мужчинам правоохранители угрожали сфабрикованными уголовными делами, в частности обещали "подкинуть" наркотики, если они не согласятся подписать контракт.

Кроме того, в ряде регионов России действуют программы вознаграждений за привлечение новых людей в пункты вербовки. За это выплачивают до 100 тысяч рублей. Такие программы, в частности, действуют в Татарстане, Амурской и Ярославской областях, а также в Воронеже, Калуге и Архангельске.

По данным американских чиновников, эти меры позволили частично пополнить личный состав российской армии, однако этого недостаточно для достижения значительных успехов на фронте. Поэтому Кремль, вероятно, рассматривает возможность проведения нового раунда принудительной мобилизации после парламентских выборов, запланированных на 20 сентября.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов считает, что если Владимир Путин не откажется от планов захватить весь Донбасс, у него может не остаться другого выбора, кроме объявления новой мобилизации. В то же время эксперты отмечают, что такой шаг сопряжен с серьезными политическими рисками и может вызвать новую волну недовольства внутри России.

Напомним, Кремль готовится к возможному усилению мобилизации, однако среди российского руководства нет единой позиции по этому вопросу. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, в России уже обновили базы военкоматов и заказали сотни тысяч комплектов военной формы. В то же время часть российских чиновников опасается, что новая волна мобилизации может спровоцировать отток населения, рост недовольства и негативно повлиять на явку на выборах в Госдуму в сентябре.