Про це 24 Каналу розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, підготовка до мобілізації дійсно ведеться. Там вже замовили сотні тисяч військових форм, а бази у військкоматах оновили.

Що відомо про мобілізацію в Росії?

Як наголосив Коваленко, силовики, серед яких є ФСБ, тамтешні олігархи Юрій та Михайло Ковальчуки; перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко виступають за проведення мобілізації та паралельну заборону Телеграму. Вони хочуть ще заробляти на тамтешньому месенджері MAX.

В Кремлі також лунають більш обережні думки. Там є усвідомлення, що посилення мобілізації призведе до серйозного відтоку людей. Вони побоюються, що це розхитає ситуацію.

Чи дійсно в Росії готуються посилити мобілізацію: дивіться відео 24 Каналу

Інший важливий момент – вибори до Державної думи, які відбудуться у вересні. В Кремлі впевнені у перемозі своєї партії. Але вони переживають через іншу тему.

Там бояться низької явки на виборах. Якщо так станеться, то це свідчитиме про низьку легітимність влади. І втримати під контролем можливе подальше розхитування буде складніше. При цьому навіть явка 60% – це для них буде погано,

– зазначив Коваленко.

Наразі в Кремлі збираються посилити мобілізацію приблизно у жовтні. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія може мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб. А народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський підкреслив, що вони не зможуть зробити це одномоментно. Таку кількість РФ зможе набрати лише до 2027 року.