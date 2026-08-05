В то же время родственников оккупантов, пытающихся выяснить судьбу своих близких, якобы запугивают уголовным преследованием и лишением компенсаций. Об этом заявили в партизанском движении "АТЕШ".

Как в России скрывают потери военных?

"АТЕШ" сообщил, что получил информацию от своих агентов в штабе 35-й общевойсковой армии России о ситуации в 64-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (воинская часть № 51460), которая воюет на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. В подразделении насчитываются тысячи военнослужащих, которых официально считают пропавшими без вести.

Командиром бригады является Дмитрий Шабаев, возглавивший подразделение в 2025 году. По данным движения, командование систематически не реагирует на многочисленные обращения жен и матерей военнослужащих, которые пытаются узнать о судьбе своих родных.

Они используют практику оформления погибших военных как пропавших без вести. Это позволяет скрывать реальные масштабы потерь и улучшать официальную статистику.

Движение также заявляет, что родственникам военнослужащих, которые продолжают требовать информацию о близких, угрожают сотрудники силовых структур и военной контрразведки. Людей запугивают возбуждением уголовных дел за "дискредитацию армии", а также предупреждают о возможном лишении государственных выплат в случае продолжения поисков.

В качестве примера партизаны упомянули украинский удар по полигону "Приморский Посад" на временно оккупированной территории Запорожской области, который произошел 30 мая 2026 года. Тогда Силы обороны Украины нанесли точный удар по объекту, который использовала 64-я отдельная мотострелковая бригада. Подразделение потеряло не менее 31 военнослужащего, из которых 13 штаб якобы оперативно оформил как пропавших без вести.

64-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада участвовала в боевых действиях в Киевской области в начале полномасштабного вторжения России и является одним из подразделений, фигурирующих в расследованиях военных преступлений в Буче.

В движении заявили, что продолжают собирать информацию о российских командирах, которых считают причастными к сокрытию потерь личного состава и давлению на семьи военнослужащих. Данные о командире Дмитрии Шабаеве и других офицерах бригады уже переданы в соответствующие структуры.

Напомним, в России обостряется проблема с пополнением армии новыми военнослужащими. Несмотря на значительные финансовые стимулы для контрактников, количество желающих отправиться на войну против Украины постепенно сокращается.

В различных регионах России участились случаи принудительного призыва мужчин в армию. Речь идет о ситуациях, когда людей задерживают на улицах, возле работы или под предлогом проверки документов, после чего доставляют в военкоматы. Во время таких процедур могут применяться психологическое давление, угрозы и принуждение к подписанию контрактов на прохождение службы.