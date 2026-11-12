14 лет колонии за фотографии могил: как Россия скрывает реальные потери на войне

Об этом сообщает издание Politico.

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Что известно о преследовании тех, кто фотографирует могилы российских военных?

В сентябре суд в Ярославле приговорил мужчину среднего возраста к 14 годам лишения свободы. Его вина заключалась в том, что он фотографировал надгробия российских военных, погибших в войне против Украины.

По данным Politico, в последние месяцы российские власти начали более жестко преследовать людей, документирующих военные потери. За фотографирование могил им угрожают даже пожизненным заключением.

Кладбища патрулируют сотрудники Федеральной службы безопасности России. С лета в разных регионах страны арестовали уже несколько десятков человек.

Официально им предъявляют обвинения в государственной измене и якобы сотрудничестве с украинскими спецслужбами. В то же время независимые журналисты и активисты используют фотографии надгробий, сообщения местных СМИ и публикации в соцсетях, чтобы устанавливать имена погибших российских военных.

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Все больше могил – это, вероятно, то, что очень беспокоит власть, ведь это напоминает ей о провале путинской войны. Погибло слишком много людей– заявил Ян Берендс из немецкого Центра современной истории имени Лейбница.

Сколько военных потеряла российская армия

Независимое издание "Медиазона" совместно с российской службой BBC создало базу данных Russia 200. На данный момент журналистам удалось подтвердить по открытым источникам имена почти 283 тысяч уничтоженных захватчиков.

Международные партнеры Украины и разведки оценивают потери российских сил значительно выше. По подсчетам Министерства иностранных дел Великобритании и нидерландской разведки, Россия потеряла более полумиллиона военных.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле отметил, что число погибших россиян на войне достигло 700 тысяч. Даже минимальные проверенные цифры уже значительно превысили потери Советского Союза во время десятилетней интервенции в Афганистане.

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Кремль копирует подходы афганской войны, когда родным запрещали указывать реальное место гибели сыновей и заставляли хоронить их ночью. На надгробных плитах разрешалось оставлять лишь формулировку об интернациональном долге.

Нельзя было никак обозначить могилу так, чтобы было понятно: человек погиб на войне. Некоторых родственников даже заставляли проводить похороны ночью, чтобы не привлекать внимания– рассказывает Джефф Джонс, профессор истории Университета Северной Каролины.

Последние официальные данные Москва обнародовала еще в сентябре 2022 года, когда тогдашний министр обороны России Сергей Шойгу заявил о 5937 погибших. С тех пор любые сведения были объявлены государственной тайной, а Росстат впоследствии закрыл открытый доступ к статистике сверхсмертности.

Напомним, российское командование неоднократно пыталось скрыть реальные потери своей армии, в частности, оформляя погибших военных как пропавших без вести. В августе 2026 года мы сообщали, что родственникам российских оккупантов угрожали уголовным преследованием и лишением выплат, если они будут пытаться самостоятельно выяснить судьбу своих близких.