Пусковая установка С-400 и несколько РЛС: ВСУ ослабили ПВО россиян в Крыму
Силы обороны Украины 15 марта ударили по объектам российской армии во временно оккупированном Крыму. Поражены были радиолокационные станции и пусковая установка ЗРК С-400.
Подробнее об атаках сообщили в Генштабе ВСУ.
По каким объектам россиян ударили в Крыму?
Подразделения Сил обороны 15 марта нанесли удары для ослабления российской ПВО в Крыму. Так, в районе Либкнехтовки были поражены радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль".
К тому же под прицел ВСУ попала пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Этот удар нанесли вблизи Дальнего.
Масштабы нанесенного ущерба уточняются,
– добавили в Генштабе.
Военные также уточнили, что было значительно повреждено РЛС "Валдай" в районе Приморского в результате предыдущего удара 10 марта.
Какие недавние потери России?
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 14 марта российская армия потеряла 740 военных, четыре танка и 17 артсистем.
Также украинские военные ударили по вражеским складам с БпЛА и МТЗ на оккупированной части Запорожской области. Под прицелом были и места скопления оккупантов в трех областях.
Еще один склад с российскими ракетами для ПВО был уничтожен в Луганской области.