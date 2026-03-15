Пусковая установка С-400 и несколько РЛС: ВСУ ослабили ПВО россиян в Крыму

Силы обороны Украины 15 марта ударили по объектам российской армии во временно оккупированном Крыму. Поражены были радиолокационные станции и пусковая установка ЗРК С-400.

Подробнее об атаках сообщили в Генштабе ВСУ.

По каким объектам россиян ударили в Крыму?

Подразделения Сил обороны 15 марта нанесли удары для ослабления российской ПВО в Крыму. Так, в районе Либкнехтовки были поражены радиолокационные станции 59Н6-Е "Противник" и 73Е6 "Пароль".

К тому же под прицел ВСУ попала пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Этот удар нанесли вблизи Дальнего.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются,

– добавили в Генштабе.

Военные также уточнили, что было значительно повреждено РЛС "Валдай" в районе Приморского в результате предыдущего удара 10 марта.

