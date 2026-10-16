В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 561 020 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 561 020 (+1 790) человек;
- танков – 12 414 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 552 (+15);
- артиллерийских систем – 51 242 (+9);
- РСЗО – 2 217 (+1);
- средств ПВО – 1 708 (+1);
- самолетов – 449 (+6);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 565 590 (+693);
- наземные робототехнические комплексы – 2 958 (+3);
- корабли / катера – 35 (+0);
- подводные лодки – 2 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 163 554 (+230);
- специальная техника – 4 833 (+3);
- крылатые ракеты – 5 130 (+0).
Потери противника на 16 октября / Генштаб
К слову, в сети появились спутниковые снимки аэродрома "Борисоглебск", где 15 октября было уничтожено 6 бомбардировщиков.
На кадрах видно, что по месту стоянки самолетов прилетело немало. На территории объекта фиксировались взрывы и пожар.