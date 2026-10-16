Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 561 020 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 16 жовтня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб;
- танків – 12 414 (+0);
- бойових броньованих машин – 25 552 (+15);
- артилерійських систем – 51 242 (+9);
- РСЗВ – 2 217 (+1);
- засоби ППО – 1 708 (+1);
- літаків – 449 (+6);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693);
- наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3);
- кораблі / катери – 35 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230);
- спеціальна техніка – 4 833 (+3);
- крилаті ракети – 5 130 (+0).
Втрати ворога на 16 жовтня / Генштаб
До слова, у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", де 15 жовтня було знищено 6 бомбардувальників.
На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. На території об'єкта фіксували вибухи та пожежу.