Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 561 020 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Які втрати Росії

З початку повномасштабного вторгнення станом на 16 жовтня 2026 року Росія втратила:

особового складу – близько 1 561 020 (+1 790) осіб;

танків – 12 414 (+0);

бойових броньованих машин – 25 552 (+15);

артилерійських систем – 51 242 (+9);

РСЗВ – 2 217 (+1);

засоби ППО – 1 708 (+1);

літаків – 449 (+6);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 565 590 (+693);

наземні робототехнічні комплекси – 2 958 (+3);

кораблі / катери – 35 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 163 554 (+230);

спеціальна техніка – 4 833 (+3);

крилаті ракети – 5 130 (+0).

Втрати ворога на 16 жовтня / Генштаб

До слова, у мережі з'явилися супутникові знімки аеродрому "Борисоглєбськ", де 15 жовтня було знищено 6 бомбардувальників.

На кадрах видно, що добряче прилетіло по місцю стоянки літаків. На території об'єкта фіксували вибухи та пожежу.