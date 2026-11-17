В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 627 040 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 ноября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;

танков – 12 482 (+2);

боевых бронированных машин – 25 813 (+6);

артиллерийских систем – 52 516 (+52);

РСЗО – 2 282 (+4);

средств ПВО – 1 762 (+0);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494);

наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521);

специальной техники – 4 913 (+4);

крылатых ракет – 5 196 (+0).

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

К слову, Силы обороны могли поразить Ил-76 в Новгородской области во время атаки 10 ноября. Осинтер показал спутниковые снимки.