Потери России / Getty Images
Потери России в живой силе и технике на фронте в Украине продолжают активно расти. За последние сутки украинские военные уничтожили еще 1 620 оккупантов.
В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 627 040 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Каковы потери России
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 17 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 627 040 (+1 620) человек;
- танков – 12 482 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 813 (+6);
- артиллерийских систем – 52 516 (+52);
- РСЗО – 2 282 (+4);
- средств ПВО – 1 762 (+0);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 611 870 (+1 494);
- наземных робототехнических комплексов – 3 176 (+10);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 176 451 (+521);
- специальной техники – 4 913 (+4);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
К слову, Силы обороны могли поразить Ил-76 в Новгородской области во время атаки 10 ноября. Осинтер показал спутниковые снимки.
В целом украинские удары на большие расстояния по Россиивыросли почти в 90 раз.
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