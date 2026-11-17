Втрати Росії / Getty Images
Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 620 окупантів.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 627 040 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії
З початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 627 040 (+1 620) осіб;
- танків – 12 482 (+2);
- бойових броньованих машин – 25 813 (+6);
- артилерійських систем – 52 516 (+52);
- РСЗВ – 2 282 (+4);
- засобів ППО – 1 762 (+0);
- літаків – 452 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 870 (+1 494);
- наземних робототехнічних комплексів – 3 176 (+10);
- кораблів / катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 176 451 (+521);
- спеціальної техніки – 4 913 (+4);
- крилатих ракет – 5 196 (+0).
Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ
До слова, Сили оборони могли уразити Іл-76 в Новгородській області під час атаки 10 листопада. Осінтери показали супутникові знімки.
Загалом українські далекобійні удари по Росії зросли майже у 90 разів.
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