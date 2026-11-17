Втрати Росії / Getty Images

Втрати Росії у живій силі та техніці на фронті в Україні продовжують активно рости. За попередню добу українські військові знищили ще 1 620 окупантів.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення чисельність армії країни-терористки скоротилася вже приблизно на 1 627 040 осіб. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Adv популярні відео Які втрати Росії З початку повномасштабного вторгнення станом на 17 листопада 2026 року Росія втратила: особового складу – близько 1 627 040 (+1 620) осіб;

танків – 12 482 (+2);

бойових броньованих машин – 25 813 (+6);

артилерійських систем – 52 516 (+52);

РСЗВ – 2 282 (+4);

засобів ППО – 1 762 (+0);

літаків – 452 (+0);

гелікоптерів – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 611 870 (+1 494);

наземних робототехнічних комплексів – 3 176 (+10);

кораблів / катерів – 35 (+0);

підводних човнів – 2 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 176 451 (+521);

спеціальної техніки – 4 913 (+4);

крилатих ракет – 5 196 (+0). Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ До слова, Сили оборони могли уразити Іл-76 в Новгородській області під час атаки 10 листопада. Осінтери показали супутникові знімки. Загалом українські далекобійні удари по Росії зросли майже у 90 разів

Ексклюзиви 24 каналу

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter