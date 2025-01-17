Захватническая война уже стоила российскому режиму ... жизней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие подтвержденные потери врага по состоянию на 17 января

За последние сутки сумма потерь России пополнилась на 1670. В частности уничтожено 12 танков, 4 артсистемы и более сотни автомобилей.

  • Личного состава – около 815820 (+1670),
  • танков – 9803 (+12),
  • боевых бронированных машин – 20381 (+13),
  • артиллерийских систем – 22019 (+4),
  • РСЗО – 1262 (+0),
  • средств ПВО – 1046 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 331 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),
  • крылатых ракет – 3049 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 34256 (+124),
  • специальной техники – 3699 (+2).

Потери России на 17 января
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ