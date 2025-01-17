Захватническая война уже стоила российскому режиму ... жизней. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие подтвержденные потери врага по состоянию на 17 января
За последние сутки сумма потерь России пополнилась на 1670. В частности уничтожено 12 танков, 4 артсистемы и более сотни автомобилей.
- Личного состава – около 815820 (+1670),
- танков – 9803 (+12),
- боевых бронированных машин – 20381 (+13),
- артиллерийских систем – 22019 (+4),
- РСЗО – 1262 (+0),
- средств ПВО – 1046 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 331 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 22566 (+63),
- крылатых ракет – 3049 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 34256 (+124),
- специальной техники – 3699 (+2).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ