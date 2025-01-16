Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 44 отдельную артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.

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Что уничтожили бойцы 44 ОАБр на Запорожском направлении

Военные рассказали, что, работая 24/7, пушкари 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили 3 вражеские пушки и полевой склад БП. Таким образом защитники продемонстрировали, что для захватчиков на нашей земле места больше нет.

На кадрах можно увидеть, что военные уничтожили 2 пушки врага 2А65 "Мста-Б", полевой склад с боеприпасами и артиллерийскую установку типа Д-20.

Как бойцы 44 ОАБр отработали по врагу на Запорожском направлении: смотрите видео

К слову, ранее бойцы 44 отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола уничтожили 2 артиллерийские системы "Гиацинт-Б" россиян и места хранения их боеприпасов. Свою работу защитники также зафиксировали на видео.