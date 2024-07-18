Российская армия также теряет бешеными темпами и технику. Генштаб ВСУ обновил статистику потерь оккупационного войска в войне против Украины по состоянию на 18 июля.

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Актуальная статистика потерь

С начала полномасштабного вторжения потери врага достигают:

личного состава – около 563 640 (+1130) человек,

танков – 8245 (+7);

боевых бронированных машин – 15 883 (+12);

артиллерийских систем – 15 465 (+54);

РСЗО – 1120 (+0);

средств ПВО – 893 (+0);

самолетов – 361 (+0);

вертолетов – 326 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12 274 (+50);

крылатых ракет – 2398 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 20 833 (+92);

специальной техники – 2593 (+7).



Потери врага на 18 июля 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ