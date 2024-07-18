Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.

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Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

особового складу – близько 563640 (+1130) осіб,

танків – 8245(+7);

бойових броньованих машин – 15883(+12);

артилерійських систем – 15465(+54);

РСЗВ – 1120(+0);

засобів ППО – 893(+0);

літаків – 361(+0);

гелікоптерів – 326(+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12274(+50);

крилатих ракет – 2398(+0);

кораблів/катерів – 28(+0);

підводних човнів – 1(+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 20833(+92);

спеціальної техніки – 2593(+7).



Втрати ворога на 18 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ