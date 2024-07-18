Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.
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Актуальна статистика втрат
Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:
- особового складу – близько 563640 (+1130) осіб,
- танків – 8245(+7);
- бойових броньованих машин – 15883(+12);
- артилерійських систем – 15465(+54);
- РСЗВ – 1120(+0);
- засобів ППО – 893(+0);
- літаків – 361(+0);
- гелікоптерів – 326(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12274(+50);
- крилатих ракет – 2398(+0);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 20833(+92);
- спеціальної техніки – 2593(+7).
Втрати ворога на 18 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ