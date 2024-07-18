Російська армія також втрачає шаленими темпами і техніку. Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат окупаційного війська у війні проти України станом на 18 липня.

Дивіться також Десятки важких точок на фронті: капітан Нацгвардії розповів, як вдається нищити ворога

Актуальна статистика втрат

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога сягають:

  • особового складу – близько 563640 (+1130) осіб,
  • танків – 8245(+7);
  • бойових броньованих машин – 15883(+12);
  • артилерійських систем – 15465(+54);
  • РСЗВ – 1120(+0);
  • засобів ППО – 893(+0);
  • літаків – 361(+0);
  • гелікоптерів – 326(+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 12274(+50);
  • крилатих ракет – 2398(+0);
  • кораблів/катерів – 28(+0);
  • підводних човнів – 1(+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 20833(+92);
  • спеціальної техніки – 2593(+7).


Втрати ворога на 18 липня 2024 / Інфографіка Генштабу ЗСУ