Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, точные удары наносились в течение 18 октября и в ночь на 19 октября.

Подробности поражений

Бойцы нанесли удар по радиолокационной станции в районе города Трубчевск. В Генштабе пояснили, что поражение таких целей создает пробелы в радиолокационном поле противника. Это позволяет украинским силам более эффективно наносить удары беспилотниками по стратегическим объектам как на линии фронта, так и в глубоком тылу России.

Помимо удара по территории России, украинские защитники нанесли удары по позициям врага в Харьковской области. В частности, вблизи Лимана Первого им удалось поразить огневую позицию артиллерии и расчеты российских беспилотников.

Значительные потери понесла и логистика оккупационных войск в Донецкой области. Под прицельный огонь попали склады боеприпасов в районах Гринталя и Тернового, а также база материально-технических средств вблизи Пелагиевки.

Кроме того, Силы обороны "накрыли" места скопления живой силы противника возле Свободного и Владимировки в Донецкой области и вблизи Набережного в Запорожской области.

Результаты предыдущих ударов

Напомним, ранее мы писали, что украинские военные регулярно выбивают важные объекты оккупантов. Так, недавно Силы обороны у нанесли удар по базе ракетных комплексов "Искандер-М" в в Курской области и уничтожили еще одну РЛС в Брянской области.

Кроме того, в начале октября защитникам удалось у поразить российский зенитный комплекс "Панцирь-С1" в Краснодарском крае и разгромить базу подготовки операторов дронов вблизи Донецка.