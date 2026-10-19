Як зазначили у Генеральному штабі ЗСУ, точних ударів завдавали упродовж 18 жовтня та в ніч проти 19 жовтня.

Деталі уражень

Бійці вдарили по радіолокаційній станції в районі міста Трубчевськ. У Генштабі пояснили, що ураження таких цілей створює прогалини в радіолокаційному полі противника. Це дає змогу українським силам ефективніше бити безпілотниками по стратегічних об'єктах як по лінії фронту, так і в глибокому тилу Росії.

Окрім удару по території Росії, українські захисники відпрацювали по позиціях ворога на Харківщині. Зокрема, поблизу Лимана Першого їм вдалося уразити вогневу позицію артилерії та розрахунки російських безпілотників.

Значних втрат зазнала і логістика окупаційних військ на Донеччині. Під прицільний вогонь потрапили склади боєприпасів у районах Грінталя та Тернового, а також база матеріально-технічних засобів поблизу Пелагіївки.

Крім того, Сили оборони "накрили" місця скупчення живої сили противника біля Свободного і Володимирівки на Донеччині та поблизу Набережного у Запорізькій області.

Результати попередніх ударів

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські військові регулярно вибивають важливі об'єкти окупантів. Так, нещодавно Сили оборони вдарили по базі ракетних комплексів "Іскандер-М" у Курській області та знищили ще одну РЛС на Брянщині.

Крім того, на початку жовтня захисникам вдалося уразити російський зенітний комплекс "Панцир-С1" у Краснодарському краї та розгромити базу підготовки операторів дронів поблизу Донецька.