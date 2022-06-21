Уже 34 тысячи уничтоженных оккупантов и почти 1500 танков: свежие потери врага

ВСУ по состоянию на 21 июня ликвидировали уже 34 100 российских оккупантов. За сутки уничтожили 300 захватчиков.

Генштаб ВСУ подчеркнул, что эти данные – приблизительны. Подсчет точного количества ликвидированных врагов затрудняют интенсивные боевые действия.

Читайте также ВСУ отбили штурм на Славянском направлении и потери врага на Востоке: основное за 118 день войны

Потери оккупантов в технике

танков – 1496,

боевых бронированных машин – 3606,

артиллерийских систем – 752,

РСЗО – 239,

средств ПВО – 98,

самолетов – 216,

вертолетов – 181,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 611,

крылатых ракет – 137,

кораблей /катеров – 14,

автомобильной техники и автоцистерн – 2537,

специальной техники – 59.



Актуальные потери врага на 21 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Как отмечают в Генштабе, больше всего потерь враг понес на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко о главном

Харьковское направление. Российские захватчики изо всех сил пытаются удерживать ранее занятые рубежи. Кроме того, они создают условия, при которых ВСУ не могут выйти на государственную границу.

Славянское направление. Недалеко от Богородичного и Долины ВСУ удалось отразить штурм российских оккупантов. В то же время бойцы второй армии мира продолжают бить из артиллерии по районам Грушувахи, Вернополья, Адамовки, а также Мазановки. По объектам гражданской инфраструктуры с авиации били вблизи Богородичного.

Краматорское направление. Здесь обошлось без активных боевых действий. Враг же обстреливал наши позиции по ствольной артиллерии, РСЗО, а также минометов.

Северодонецкое направление. Оккупанты здесь обстреливают ВСУ из артиллерии разных калибров. Кроме того, из авиации атаковали районы Устиновки, Горного и Лисичанска. Не покидают враги также попыток захватить Северодонецк. В то же время наши военные отражают штурм в районах Сиротиного и Белой Горы.

Бахмутское направление. Здесь продолжаются бои в районах Николаевки, Вершины и Семигорья. Также захватчики бьют по гражданской инфраструктуре близ Покровского, Николаевки, а также Белогоровки.

Актуальная карта боевых действий на 21 июня / Скриншот liveuamap

Авдеевское направление. Враг из авиации бил по району Нью-Йорка. Кроме того, обстреливал гражданскую инфраструктуру вблизи Очеретиного, Авдеевки, Каменки, Нетайлового, Никольского и Орехового.

Кураховское направление. Авиаудар враг нанес близ Щербаков. В то же время наши защитники отбили штурм близ Марьинки. Врагу пришлось бежать с поля боя.

Новопавловское и Запорожское направления. Здесь обошлось без активных боевых действий.

Южнобужское направление. Захватчики несут здесь немалые потери. В то же время, пытаются сдержать ВСУ, обстреливая их из артиллерии, минометов, а также РСЗО. Под вражеский огонь попали Муравьевка, Тополино, Белая Криница, а также Марьино. А вот из авиации оккупанты били близ Очакова и Куцурубы.

Достойно внимания – Арестович рассказал, что конфликт будет длиться максимум до следующего лета: смотрите видео